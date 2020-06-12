Trafik ekiplerine başarı belgesi - Son Dakika

Trafik ekiplerine başarı belgesi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik ekipleri gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik ekipleri gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun ve 25 trafik personeline Muğla il genelinde trafik düzenin ve güvenliğinin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı Vali tarafından başarı belgesi taltif edildi.

Başarı belgeleri Vali adına İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu tarafından Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun ve ekibine törenle verildi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı