Trafik ekiplerinin drone denetimini izlerken kırmızı ışıktan geçti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlallerinin tespit edilmesine yönelik drone ile denetim gerçekleştirildi.

Özellikle 2019 yılı içerisinde, kırmızı ışık ihlallerinin yoğun olarak yapıldığı ve buna bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının artmasından dolayı Arsan Kavşağı, Karacasu ve Karaziyaret kavşaklarında denetimler arttırıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu üzerinde belirlenen kavşaklarda drone ile denetim yaptı.

Kavşaklarda denetim için görev alan ekip, ihlal yapan araçların plakasını 200 metre ileride kurulan uygulama noktasındaki ekibe bildirirken, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Drone izlerken ceza yedi

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerden Ayşe Çıtrıkçı, "Ben denetim yapıldığını hiç fark etmedim. Şu anda sınava gidiyorum geç kalmıştım. O yüzden bastım gaza." dedi.

Eren Çolak ise kırmızı ışıkta beklerken ilk defa drone gördüğünü belirterek, "Biz de annemle onu inceliyorduk. Yoğun bir trafik vardı ve yavaş ilerliyordu. Yeşil yandığında biz geçerken tekrardan kırmızı yanmış. Ben drone incelerken onu fark etmedim. Onu kaçırınca da şu anda ceza yazılıyor." diye konuştu.

Polis ekiplerinin, kentte hareketli kavşaklarda trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerini sürdüreceği belirtildi.