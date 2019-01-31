Trafik Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı
1 saat önce
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Güvenliği Bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Iğdır
İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Güvenliği Bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Koç
, ilgili kurum müdürleri, kentte yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve kooperatif başkanları katıldı. Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sunum eşliğinde genel ve teknik bilgilerin açıklanmasının ardından, toplantı öneri ve görüşlerin değerlendirilmesiyle sona erdi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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