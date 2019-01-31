Son Dakika Haberleri: Trafik Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı

Trafik Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Güvenliği Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Trafik Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Güvenliği Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Koç, ilgili kurum müdürleri, kentte yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve kooperatif başkanları katıldı. Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sunum eşliğinde genel ve teknik bilgilerin açıklanmasının ardından, toplantı öneri ve görüşlerin değerlendirilmesiyle sona erdi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel
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