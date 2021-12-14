"Trafik Güvenliği" Temalı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmasına Başvurular Başladı - Son Dakika
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"Trafik Güvenliği" Temalı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmasına Başvurular Başladı

14.12.2021 00:13

Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Trafik Güvenliği temalı çevrim içi bilgi yarışması 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Trafik Güvenliği temalı çevrim içi bilgi yarışması 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular ogm. eba. gov. tr adresi üzerinden yapılacak ve yarışmanın başlamasına 15 dakika kalıncaya kadar devam edecek.

Yarışmaya katılan öğrencilerimiz, 18 Aralık 2021 tarihinde saat 14. 00'te ogm. eba. gov. tr adresinden yayımlanacak olan soruları telefon, tablet ya da bilgisayarlarından giriş yaparak cevaplayabilecek.

Yarışma sonucunda ilk üçe giren öğrencilerden birinciye fotoğraf makinesi, ikinciye bisiklet, üçüncüye ise akıllı saat hediye edilecek.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum 'Trafik Güvenliği' Temalı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmasına Başvurular Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Trafik Güvenliği" Temalı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmasına Başvurular Başladı - Son Dakika
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