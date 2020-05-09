Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında sürücülere bilgilendirme broşürü ve maske dağıtıldı.

"Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara- İzmir kara yolundaki uygulama noktasında sürücüleri durdurdu.

Sürücüleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve trafik kuralları konusunda uyaran ekipler, maske ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

Banaz İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kürşad Çorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin koronavirüs ve trafik kuralları konusunda uyarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşların mümkün olduğunca evde kalmaları gerektiğini aktaran Çorlu, "Vatandaşlarımızın salgın ile mücadele kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu konularda arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, kontroller ve denetimler yapılıyor. Trafik kazalarının olmadığı ve üzücü olayların yaşanmadığı güzel günler diliyorum." dedi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs salgını konusunda vatandaşları uyarmak amacıyla çocukların seslendirdiği "evde kal" konulu video hazırlandı.