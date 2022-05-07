Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika
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Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı

07.05.2022 12:48
Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı

Hatay'ın Payas ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde Kaymakam Polat Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici nezaretinde yapılan denetimlerde sürücülere emniyet kemeri ve yayaya öncelik vermeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde Kaymakam Polat Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici nezaretinde yapılan denetimlerde sürücülere emniyet kemeri ve yayaya öncelik vermeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Payas Özkul Çolak Caddesi üzerinde sürücülere emniyet kemeri ve yaya geçitleri konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Programa Payas İlçe Kaymakamı Polat Kara, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici de iştirak etti. Emniyet Müdürü Ekici, sürücü ve yolculara araçta mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiğini hatırlatarak, "Trafik kazalarının bir çoğu aşırı süratten kaynaklanıyor, emniyet kemeri bu tür kazalarda hayat kurtarıyor" dedi. - HATAY

Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı
Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı
Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı
Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı
Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı

YORUMLAR
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Trafik Haftası, Hisarcık, Hatay, Payas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika
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