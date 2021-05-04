Balıkesir'de Trafik Haftası dolayısıyla sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika

Balıkesir'de Trafik Haftası dolayısıyla sürücüler bilgilendirildi
04.05.2021 13:19
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sürücüler emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulunuldu.
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sürücüler emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulunuldu.
Sürücülere trafik kuralları konusunda bilgiler aktaran polis ekipleri, vatandaşların sokağa çıkma muafiyetleri olup olmadığını da kontrol etti.
Ekipler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen "yayalar kırmızı çizgimizdir" mottolu araç kokuları hediye ederek trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıttı.
Son Dakika Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler 3 yıl önce "öldü" söylentisi yayılan muhtar, yardım kolisi götürürken hayatını kaybetti Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı