Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi - Son Dakika
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Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi

11.05.2022 08:57
Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Karayolları Trafik Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile vatandaşlar ve öğrencilere bilgilendirici eğitimler verildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Karayolları Trafik Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile vatandaşlar ve öğrencilere bilgilendirici eğitimler verildi.

2022 yılı Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kabadüz ilçesindeki çeşitli eğitimler düzenlendi. Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçedeki okullarda öğrencilere yönelik eğitimler verildi. Bunun yanında İlçenin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında ise toplu taşıma araçları şoförleri ve yolcular bilgilendirilerek, trafik kurallarını tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçede çeşitli programlar düzenlenecek. - ORDU

Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi
Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi
Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi
Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi

YORUMLAR
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Trafik Haftası, Hisarcık, Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi - Son Dakika
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