Trafik ihlalleri helikopter ve droneler ile havadan tespit edildi - Son Dakika

Mersin'de jandarma trafik timleri, helikopter ve drone desteğiyle yaptığı uygulamada trafik kurallarına uymayan 12 araç sürücüsüne 3 bin 768 lira para cezası uyguladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik timleri, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının azaltılması ile sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda D-750 Tarsus-Pozantı karayolu üzerinde helikopter ve droneler ile havadan uygulama yapan ekipler, trafik kurallarını ihlal edenleri belirledi.

Yapılan uygulamada 96 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 12 araç sürücüsüne 3 bin 768 lira para cezası uyguladı. - MERSİN