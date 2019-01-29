Son Dakika Haberleri: Trafik İhlallerine Helikopterli Denetim

Trafik İhlallerine Helikopterli Denetim

1 saat önce

Bursa'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önüne geçebilmek için helikopterle denetim yaptı.

Trafik İhlallerine Helikopterli Denetim, System.String[]
Bursa'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önüne geçebilmek için helikopterle denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yapan 15 sürücüye ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle yaptığı denetimde tespit etti. Birçok noktada uygulama yapan ekipler, kural ihlali sebebiyle meydana gelecek kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Havadan yapılan denetimlerde, trafik kaidelerini ihlal eden sürücüler belirlenip ekiplere bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kural ihlali yapan 15 sürücüye ceza kesti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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