Trafik İhlallerine Helikopterli Denetim

Bursa'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önüne geçebilmek için helikopterle denetim yaptı.

Bursa'da jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önüne geçebilmek için helikopterle denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yapan 15 sürücüye ceza kesildi.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle yaptığı denetimde tespit etti. Birçok noktada uygulama yapan ekipler, kural ihlali sebebiyle meydana gelecek kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Havadan yapılan denetimlerde, trafik kaidelerini ihlal eden sürücüler belirlenip ekiplere bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kural ihlali yapan 15 sürücüye ceza kesti. - BURSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yolcu Otobüsü ile Yeğenine El Bombası Gönderen Dayı, Kendini Böyle Savundu

Ormanlık Alanda, El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Bulundu

Ödevlerini Yapmayınca Babasından Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu

Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi