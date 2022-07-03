Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kızılhöyük Mahallesi Yolboyu Sokak yakınlarında yaşandı. Bölgede biçerdöver şoförlüğü yapan Yusuf A.'nın kullandığı 66 EE 222 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik işareti levhasına çarparak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafik işareti levhasına çarpan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika

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