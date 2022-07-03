Trafik işareti levhasına çarpan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik işareti levhasına çarpan otomobil şarampole devrildi

03.07.2022 13:40

Trafik işareti levhasına çarpan otomobil şarampole devrildi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil, trafik işareti levhasına çarparak şarampole devrildi.

Trafik işareti levhasına çarpan otomobil şarampole devrildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil, trafik işareti levhasına çarparak şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kızılhöyük Mahallesi Yolboyu Sokak yakınlarında yaşandı. Bölgede biçerdöver şoförlüğü yapan Yusuf A.'nın kullandığı 66 EE 222 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik işareti levhasına çarparak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin 2 konut, 3 millet bahçesi TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin 2 konut, 3 millet bahçesi Sokakta bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti Sokakta bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik işareti levhasına çarpan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik işareti levhasına çarpan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement