Son Dakika Haberleri: Trafik ışığına çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Trafik ışığına çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

1 saat önce

İstanbul Küçükçekmece 'de, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobil, kontrolden çıkarak önce trafik ışığını devirdi, ardından refüje çarparak takla attı.

Trafik ışığına çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]
İstanbul Küçükçekmece 'de, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobil, kontrolden çıkarak önce trafik ışığını devirdi, ardından refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza gece 00.30 saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iddiaya göre aşırı hızlı olan A. K. (25) idaresinde olan 34 BHZ 175 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki trafik ışığının direğini devirdi ardından takla attı. Sürücü A.K., takla araçta hafif yaralandı.

Kazayı gören sanayi sitesinin güvenlik elemanları, ardından durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik elemanları tarafından çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazanın etkisiyle yola düşen ışıkta polis ekipleri tarafından emniyet şeridi içine alındı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise araçta oluşan ufak çaplı yangını söndürdükten sonra herhangi bir olumsuzluğun olmaması için elektrik aksanını kesti.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, aracın çekici ile kaldırılmasından sonra yol açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
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