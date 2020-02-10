Trafik ışığında arızalanan araç sahibinin yardımına polisler yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik ışığında arızalanan araç sahibinin yardımına polisler yetişti - Son Dakika

Trafik ışığında arızalanan araç sahibinin yardımına polisler yetişti

6 saat önce

-Polisin arızalanan aracı itmesi Adıyaman'da aracı bozulan vatandaşın yardımına trafik polisleri yetişti.

-Polisin arızalanan aracı itmesi Adıyaman'da aracı bozulan vatandaşın yardımına trafik polisleri yetişti. Polisler, trafiğin aksamaması için aracı uygun bir yere kadar itti.

Kent merkezinde Valilik kavşağındaki ışıklarda arıza yapan araç sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yardım etti.

Bölgede trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Çevredeki sürücüler ise o anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Trafik ışığında arızalanan araç sahibinin yardımına polisler yetişti

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu pazarda yok yok! Her şey üçte bir fiyatına satılıyor
İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 00:05:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafik ışığında arızalanan araç sahibinin yardımına polisler yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]