Trafik ışığında mesaj var - Son Dakika

Tekirdağ'da salgınla mücadele kapsamında vatandaşların evde kalması için farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazıları yerleştirildi.



Tekirdağ'da yeni tip Korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazıları yerleştirildi.



Dünya genelinde ve ülkede insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşan Kovid-19 ile mücadelede salgından korunmak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Ayrıca trafik sinyalizasyon sistemlerindeki "Evde kal" çalışmalarının Tekirdağ'ın 11 ilçesinde devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ