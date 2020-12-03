Trafik ışığında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı - Son Dakika

Güngören'de trafik ışıklarında beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Nezih Özen Mahallesi Nadide Sokak'ta 34 UL 5947 plakalı otomobiliyle trafik ışıklarında bekleyen V. E. kimliği henüz tespit edilemeyen saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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