Trafik ışığıyla "Maske tak" çağrısı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara "Maske tak" çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların maske takmaları yönündeki çağrılarına Lüleburgaz Belediyesi de destek verdi.
Belediye ekipleri, trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklara "Maske tak" yazılı görseller yerleştirdi.
Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların maske takmalarının önemine değinen Belediye Başkanı Murat Gerenli, pandemi sürecinde farkındalık yaratmak amacıyla trafik ışıklarından mesaj verdikleri belirtti.