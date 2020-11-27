Trafik ışık ve işareti ihlali nedeniyle 195 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Trafik ışık ve işareti ihlali nedeniyle 195 araç trafikten men edildi

27.11.2020 19:31
Trafik ışık ve işareti ihlali nedeniyle 195 araç trafikten men edildi, System.String[]

Türkiye genelinde yapılan trafik ışık ve işareti ihlali denetiminde, 195 araç trafikten men edilirken, 9 bin 908 trafik kural ihlaline cezai işlem uygulandı.

Türkiye genelinde yapılan trafik ışık ve işareti ihlali denetiminde, 195 araç trafikten men edilirken, 9 bin 908 trafik kural ihlaline cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle yaşanan kazaların önlenmesi amacıyla 25-26 Kasım'da sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim yapıldığı bildirildi.

S???????ürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik ışık ve işaretleri ile diğer trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ekiplerimiz tarafından 23 bin 581 araç/sürücü denetlendi. 6 bin 264 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 972 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı tespit edildi. 195 araç trafikten men edildi. 3 sürücü belgesi geçici olarak alındı. Toplam 9 bin 908 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı."

Türkiye, Sivil, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik ışık ve işareti ihlali nedeniyle 195 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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