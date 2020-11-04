Trafik ışık ve işareti ihlali nedeniyle 394 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Trafik ışık ve işareti ihlali nedeniyle 394 araç trafikten men edildi

04.11.2020 11:23
Trafik ışık ve işareti ihlali nedeniyle 394 araç trafikten men edildi, System.String[]

Türkiye genelinde yapılan trafik ışık ve işareti ihlali denetiminde, 394 araç trafikten men edildi, 20 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Türkiye genelinde yapılan trafik ışık ve işareti ihlali denetiminde, 394 araç trafikten men edildi, 20 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaygın trafik denetimleri yoluyla ihlalleri azaltmanın, tüm dünyada trafik güvenliği için temel ilke kabul edildiğine işaret edildi.

Bu yönde alınan tüm tedbirlere rağmen trafik kural ve kısıtlamalarına karşı duyarlı olmayan bazı sürücülerin trafikte dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanmaları nedeniyle tehlike ve uyarı işaretlerine bile çoğu zaman duyarsız kaldıkları belirtilen açıklamada, şerit izleme, takip mesafesi ve kavşak kurallarına uymayan sürücülerin çok sayıda kazaya karıştığına dikkat çekildi.

Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) ve trafik ekiplerinin bulunmadığı kavşaklarda kırmızı ışık ihlali yapıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla, 30-31 Ekim'de sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim yapıldığı aktarıldı.

Denetimlerde 39 bin 284 araç/sürücünün kontrol edildiği, 1031 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı, 10 bin 128 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığının tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca, 394 aracın trafikten men edildiği, 20 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı ve 15 bin 645 trafik kural ihlali belirlenerek cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik ışık ve işareti ihlali nedeniyle 394 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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