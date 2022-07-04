TRAFİK IŞIKLARI ACİL DURUM ARAÇLARINA 'YEŞİL' YANACAK

Projenin pilot uygulaması Fatih'te başladı.

Kavşakta kırmızı yanan trafik ışığı, 400 metre geriden gelen acil durum aracını algılayarak yeşile döndü.

Gökçe KARAKÖSE - Emre Can URAN/ İSTANBUL, (DHA)- TRAFİKTE geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının kırmızı ışığa takılmasını engelleyecek projenin pilot uygulaması, İstanbul'da başladı. Fatih'te başlatılan projede, kavşakta kırmızı yanan trafik ışığı, 400 metre geriden gelen acil durum aracını algılayarak yeşile döndü. Bu uygulama ile hem itfaiye veya ambulanslar kırmızı ışığa takılmayacak hem de yol vermeye çalışan araçların neden olduğu trafik karmaşası son bulacak.

İBB iştiraklerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş., dünyada da kullanılan 'V2x' teknolojisini geliştirerek, acil durum araçlarını trafikte önceliklendirecek bir projeye imza attı. Yoğun trafikte ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının geçişi sırasında yaşanan karmaşaya son verecek projenin pilot uygulaması Fatih'te başladı. Acil durum araçlarının trafik ışıklarına takılmadan hareket edebilmesini sağlayan sistemle, araçlara kırmızı yanan trafik ışığı, itfaiye ya da ambulansı algıladığında yeşile dönecek. Diğer sürücüler de yol vermeye çalışırken riske girmeden yeşil ışıkta geçiş yapabilecek.

"EN AZ GECİKME HEDEFLENİYOR"

Proje, trafik yönetim sistemleri konusunda uzman mühendisler tarafından, V2x donanımlarının ulaşım yönetim sistemlerine entegre hale getirilmesiyle gerçekleştirdi. Projeyle ilgili bilgi veren İSBAK Akıllı Şehircilik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şefi Emine Aygün, "V2x dünyada akıllı ulaşım sistemleri ve otonom araç uygulamalarında yaygın olan bir teknolojidir. Biz de bu teknolojiyi sahayla entegre ederek kullanmayı amaçlıyoruz. Proje, acil durum araçlarını sinyalize kavşaklarda önceliklendirilerek, en az gecikmeyle kavşağı terk etmelerini amaçlıyor" dedi.

ARAÇLARIN KONUM BİLGİSİ YOL KENARI ÜNİTESİNE İLETİLİYOR

Pilot uygulama için itfaiyenin en çok kullandığı güzergahın seçildiğini belirten Aygün, "Afet Koordinasyon Müdürlüğü ve Fatih İtfaiye Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda pilot bölge olarak Fatih'i seçtik. İtfaiyenin en çok kullandığı güzergah olduğu için bu kavşakta çalışma planladık. İtfaiye, ambulans gibi acil durum araçları üzerinde bulunan ünite, konumlarını yol kenarındaki sisteme iletiyor. Buradan da kavşak kontrol cihazına iletilerek, acil durum araçlarına özel program devreye giriyor" diye konuştu.

CAN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMASI KAZA RİSKİNİ AZALTMASI AMAÇLANIYOR

Aygün, sistemin yaklaşık 400 metre geriden gelen acil durum aracını kavşak kontrol cihazına ilettiğini ifade ederek "Trafik ışığı kırmızı yanıyorsa, itfaiye aracı için yeşile dönüyor. Kavşak diğer kolları kapatarak güvenli geçişi tamamlıyor. Bu sistem can ve mal güvenliğini artırıyor. İtfaiyenin veya ambulansın hedef bölgeye ulaşırken, kavşakta yaşayacağı karmaşaya engel olarak, kaza riskini ortadan kaldırıyor. Bu çalışma ambulans ve itfaiye özelinde, bölge bölge yapılabilir" dedi.

YOL VERMEK İÇİN GÖSTERİLEN ÇABA KAOSA DÖNÜŞÜYOR

Projenin önemli bir zaman kaybını önleyeceği görüşünü paylaşan itfaiye eri Serkan Çolak, 16 yıllık meslek hayatında, trafikten dolayı çok sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Çolak "Kırmızı ışıklarda özellikle araçların bize yol vermek için gösterdiği çaba bazen kaosa dönüşebiliyor. Bu yüzden yangına geç kalıyoruz. Böyle bir proje bize inanılmaz derecede vakit kazandırır" dedi.

KIRMIZI IŞIKTAKİ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ DEZAVANTAJ OLABİLİYOR

Abdullah Tosun ise, 17 yıldır itfaiye eri olarak çalıştığını ifade ederek, trafik nedeniyle müdahalelerde gecikme olduğunu ifade etti. Tosun şunları söyledi; "İstanbul kalabalık bir şehir ve yoğun bir trafiği var. Bu trafikte de çoğu zaman olaylara müdahalede gecikme olabiliyor. Bunun önüne geçilebilmesi için insanların daha duyarlı olması gerekiyor ama, bizim için de kırmızı ışıklarda geçiş üstünlüğü bazen avantaj yerine dezavantaj yaratabiliyor. İnsanlar bize yol vermek isterken, kaza olabiliyor. Bizim için saniyelerin önemi var. Bu yüzden bir an önce olay yerine varmak istiyoruz. İnsanlar kavşaklarda bize yol vermek isterken, diğer taraftan karşı şeritteki araçlara yeşil yanıyor. Araçlar önümüze çıkıyor, diğer araçlar da kırmızı ışıkta yol vermeye tereddüt ediyor. Bu sistem bize vakit kazandırır."