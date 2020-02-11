Trafik ışıkları ve minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çıkarak önce trafik ışıklarına ardından meyve yüklü minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Erenler Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mücahit Boğaz yönetimindeki 34 EM 542 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Savrulan otomobil önce trafik ışıklarına ardından meyve yüklü minibüse çarptı. Otomobil takla atarak dururken, minibüs de savrularak kaldırıma çıktı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mücahit Boğaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince otomobilden çıkarılan Mücahit Boğaz yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.