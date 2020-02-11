Trafik ışıkları ve minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik ışıkları ve minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Trafik ışıkları ve minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

14 dakika önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çıkarak önce trafik ışıklarına ardından meyve yüklü minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Trafik ışıkları ve minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çıkarak önce trafik ışıklarına ardından meyve yüklü minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Erenler Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mücahit Boğaz yönetimindeki 34 EM 542 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Savrulan otomobil önce trafik ışıklarına ardından meyve yüklü minibüse çarptı. Otomobil takla atarak dururken, minibüs de savrularak kaldırıma çıktı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mücahit Boğaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince otomobilden çıkarılan Mücahit Boğaz yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Bekirpaşa, Erenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu
Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 18:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafik ışıkları ve minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]