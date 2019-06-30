Son Dakika Haberleri: Trafik ışıklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Trafik ışıklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı, araçtaki 2 kişi öldü.

Trafik ışıklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
İzmir'in Balçova ilçesinde kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı, araçtaki 2 kişi öldü.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nda, Balçova'dan Konak istikametine giden 35 KEY 27 plakalı otomobil Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Levent Marina kavşağında trafik ışıklarına ve MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan Bilal Uğurtekin ve Ahmet Karasakal yola savruldu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri yaptığı incelemede Uğurtekin ve Karasakal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Uğurtekin ve Karasakal'ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:25 Kaynak: AA
Balçova, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktoru tehdit eden hasta yakınına 1 ay boyunca acil serviste çalışma cezası verildi Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti! İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Korkunç cinayet sonrası sanatçı Feridun Düzağaç'tan 2 önemli iddia

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 08:57:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik ışıklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]