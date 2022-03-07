TRAFİK IŞIKLARINA UYMAYAN YAYAYA MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPTI - Son Dakika
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TRAFİK IŞIKLARINA UYMAYAN YAYAYA MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPTI

07.03.2022 09:29

FATİH'te trafik ışıklarının bulunduğu noktada, karşı şeride geçmek için aniden yola çıkan bir kişiye motosiklet çarptı.

FATİH'te trafik ışıklarının bulunduğu noktada, karşı şeride geçmek için aniden yola çıkan bir kişiye motosiklet çarptı. Yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, yayanın yanı sıra motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece 23.30 sıralarında Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, trafik ışıklarının bulunduğu noktada karşı şeride geçmek için yola çıkan bir kişiye çarptı. Kazada, motosikletin çarptığı yaya ve motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Bu sırada kaza yapan motosikletin arkasından gelen otomobil, son anda durdu. Kaza anı da bu otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile birlikte yola savrulan yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan otomobil kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin araçlara yeşil ışık yanarken ilerlediği ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı görülüyor. Yaya ve motosiklettekiler ise çarpmanın etkisi ile yola savruluyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

TRAFİK IŞIKLARINA UYMAYAN YAYAYA MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPTI
TRAFİK IŞIKLARINA UYMAYAN YAYAYA MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPTI
TRAFİK IŞIKLARINA UYMAYAN YAYAYA MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPTI

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Turgut Özal, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAFİK IŞIKLARINA UYMAYAN YAYAYA MOTOSİKLET BÖYLE ÇARPTI - Son Dakika


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