Trafik ışıklarına uymayarak yola çıkan yayalara ceza kesildi
2 saat önce
GAZİANTEP'te, trafik ışıklarına uymayarak, taşıt yoluna çıkan 12 yayaya trafik polisleri tarafından para ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:05 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, trafik ışıklarına uymayarak, taşıt yoluna çıkan 12 yayaya trafik polisleri tarafından para ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zübeyde Hanım
Bulvarı ile Rafet İşitmen caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta yapılan denetimlerde, 12 yayanın ışıklı işaretlere uymayıp taşıt yoluna girdiği belirlendi. Trafik ışıklarına göre hareket etmeyerek trafiği tehlikeye düşüren yayalara idari para cezası uygulandı.
- Gaziantep
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