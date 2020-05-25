Trafik ışıklarına yuva yapan kumru dikkat çekti - Son Dakika

Esen şiddetli rüzgarla dağılan yuvasında, yumurtası üzerinde yatan kumru, şehirler arası yolculuk eden ağır vasıtaların seslerine aldırış etmeden yuvasında kalmaya devam ediyor.

Dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasının başlamasıyla Kulu'da, Ankara-Konya karayolu üzerinde bulunan otogar kavşağında sessizliği fırsat bilen kumru sahiplendiği trafik ışığının üzerine yuva yaparak yumurtladı.

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