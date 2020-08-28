Trafik ışıklarında bekleyen aracın motor bölümüne kedi girdi - Son Dakika

Karapınar'da kırmızı ışıkta bekleyen minibüsün motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Güngör Mavi, minibüsü ile Cumhuriyet meydanında trafik ışıklarında beklerken aracın motor bölümüne yavru kedi girdiğini gördü.
Aracını yol kenarına park eden Mavi, kendi imkanlarıyla yavru kediyi çıkartamayınca Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1,5 saat süren çalışma sonucu, yavru kediyi aracın motor bölümünden çıkardı. Yavru kedi kaçarak uzaklaştı.
Güngör Mavi, "Trafik ışıklarında beklerken yavru kedinin motora girdiğini fark ettim.Çevredeki vatandaşlarda uyarıda bulundu. Kendim çıkarmak için uğraştım. Başaramayınca İtfaiye ekiplerinin desteği ile yavru kedi sıkıştığı yerden kurtuldu. Kendilerine teşekkür ederim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:05 - Kaynak: AA
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