Trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğradılar, yaralı halde 2 kilometre kaçtılar - Son Dakika

Trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğradılar, yaralı halde 2 kilometre kaçtılar

Beyoğlu'nda trafik ışıklarında duran otomobile silahlı saldırı, 2 ağır yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda seyir halinde olan otomobile açılan ateşte 2 kişi ağır yaralandı. Kurşunların hedefi olan otomobildeki iki kişi yaralı olarak yaklaşık 2 kilometre otomobille ilerledikten sonra polis uygulama noktasına sığındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 COP 236 plakalı otomobil trafik ışıklarına yaklaştığı sırada kişi veya kişilerce otomobile ateş açıldı. Çok sayıda merminin isabet ettiği araçta bulunan Y.K ve M.A isimli şahıslar ağır yaralandı. Yaralı olarak yaklaşık 2 kilometre kurşunlanan araçla kaçan M.A ve Y.K isimli şahıslar Piyalepaşa Bulvar üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığındı. Polis ekiplerinin durumu öğrenmesi üzerine çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.A ve Y.K isimli şahısların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemlerde bulunduğu, otomobil ve olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan kişi veya kişileri arama çalışmaları ise sürüyor.