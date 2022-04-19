Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

19.04.2022 23:51

Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kazada 4 kişiyi yaraladı.

Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kazada 4 kişiyi yaraladı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarda S.Ö. idaresindeki 41 T 0097 plakalı ticari taksi, S.C. idaresindeki 35 RF 035 plakalı araç ile çarpıştı. Durmayan taksi, O.G. idaresindeki 41 NN 485 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle taksi şoförü, taksinin içinde bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ve Ford marka hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik ışıklarında 3 araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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