Son Dakika › Güncel › Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı
6 saat önce
Trafikte seyreden araçlar Trafik ışıklarındaki "evde kal" uyarısı Vatandaşlardan Muhammed Kemal Ballı ile röportaj ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerde trafik...
Trafikte seyreden araçlar
Trafik ışıklarındaki "evde kal" uyarısı
Vatandaşlardan Muhammed Kemal Ballı ile röportaj ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerde trafik sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor. Adıyaman'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal" yazıları yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:03 Kaynak: AA
Son Dakika Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız