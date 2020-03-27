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Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı "Evde kal" çağrısı
6 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, trafik ışıklarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, trafik ışıklarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "Evde kal" çağrılarına destek sürüyor.?
Muğla Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirerek, çağrıya destek verdi.
Yeşil ışığa ise "Eve git" yazıları yerleştirildi.
Uygulamanın tüm ilçelerde belirlenen noktalarda hayata geçirildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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