Son Dakika Haberleri: Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Yürürlüğe Girdi

Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Yürürlüğe Girdi

1 saat önce

Trafik cezaları, çeşitli vergiler ve YSK üyelerinin görev süreleriyle ilgili önemli değişiklikler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Yürürlüğe Girdi, System.String[]
Trafik cezaları, çeşitli vergiler ve YSK üyelerinin görev süreleriyle ilgili önemli değişiklikler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Genel Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli birleşiminde kabul edilen Kanun'a göre, POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olması şartı getiriliyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019 yılında artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak. Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek.

Emlak vergisi ve Belediye Gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken harç ve katılım payları ile içme ve kullanma suyu bedelleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar alınmayacak.

Yasa, görevi sona erecek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerin 1 yıl uzatılmasına imkan sağlıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:17 Kaynak: İHA

Aralık, Yüksek Seçim Kurulu, Politika
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