Trafik Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de
1 saat önce
Köprü geçiş cezalarının affedilmesi de dahil olmak üzere pek çok düzenleme içeren Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.
Köprü geçiş cezalarının affedilmesi de dahil olmak üzere pek çok düzenleme içeren Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:15
Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu
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Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni Yılda Trafik Cezaları Artırılmayacak
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu