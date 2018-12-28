Son Dakika Haberleri: Trafik Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de

Trafik Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de

1 saat önce

Köprü geçiş cezalarının affedilmesi de dahil olmak üzere pek çok düzenleme içeren Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.

Trafik Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de, System.String[]
Köprü geçiş cezalarının affedilmesi de dahil olmak üzere pek çok düzenleme içeren Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:15 

Ekonomi
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