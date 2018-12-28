Trafik Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de

Köprü geçiş cezalarının affedilmesi de dahil olmak üzere pek çok düzenleme içeren Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.

Köprü geçiş cezalarının affedilmesi de dahil olmak üzere pek çok düzenleme içeren Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.

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