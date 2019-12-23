Trafik kavgası bir cana mal oldu - Son Dakika
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Trafik kavgası bir cana mal oldu

6 saat önce

Çorlu'da trafik meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanan genç 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Çorlu'da trafik meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanan genç 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması ile arandığı belirlenen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün Çorlu'da Havuzlar Mahallesinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Egemen Doğramacıoğlu ile iki kardeş arasında trafik meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.A. ve S.A. adlı kardeşlerin saldırısına uğrayan Egemen Doğramacıoğlu kasığından bıçaklanarak ağır yaralandı.


Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan evli ve bir çocuk babası Egemen Doğramacıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A. ve S.A. adlı iki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. H.A. serbest bırakılırken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması ile arandığı belirlenen S.A. adlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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