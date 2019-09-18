Son Dakika Haberleri: Trafik kavgasında, kavga ettiği sürücüye fişek attı
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Trafik kavgasında, kavga ettiği sürücüye fişek attı

1 saat önce

Rusya'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın sürücüsünün işaret tabancası saldırısına uğradı.

Trafik kavgasında, kavga ettiği sürücüye fişek attı, System.String[]
Rusya'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın sürücüsünün işaret tabancası saldırısına uğradı. Adamın boynundan yaralandığı saldırı anını, aracının yol kamarası kaydetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da trafik kavgası sırasında şoke edici bir olay yaşandı. Kavga ettiği sürücünün otomobiline doğru yaklaşan adam, sürücünün işaret tabancasıyla attığı fişekle boynundan yaralandı. Görüntülerde, sürücünün, üzerine gelen sürücüye doğru aracının içinden fişek tabancası ile ateş ettiği; fişeğin adamın boynu ile giydiği ceketin arasına girdiği ve yanmayı sürdürdüğü görüldü. O sırada durumu fark eden başka bir araçtaki kadın sürücü ise koşarak adama yardım etmeye çalıştı.

Moskova polisi, fişeği atan 32 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan adamın boynunda yanıklar olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Adamın kavga ettiği sürücünün otomobiline koşması
-Arka camdan atılan fişek
-Fişeğin adamın boynu ile ceketinin arasına girmesi
-Yardıma koşan diğer kadın sürücü


Moskova, Rusya, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:26 Kaynak: DHA
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