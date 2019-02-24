Son Dakika Haberleri: Trafik Kazaları: 1 Yaralı

Trafik Kazaları: 1 Yaralı

34 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul bağlantı yolu Tepe viyadüğü altında İsmail Gül idaresindeki 39 LD 2019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoban bariyerlerine çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan Kapaklı ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde seyir halindeki plakası ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otobüs kar yağışının etkisiyle Kapaklı Deresine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kazanın olduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Sürücüsünün olay yerinde bıraktığı otobüs çekiciyle dereden çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Tekirdağ, Kapaklı, Çerkezköy, Güncel
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