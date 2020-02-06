Trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Muğla'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil, Muğla- Fethiye kara yolu Kargı mevkisinde refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Murat Işık'ın (71) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Muğla- Yatağan kara yolu Bozarmut mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Zafer, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BGC 316 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55 Kaynak: AA
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