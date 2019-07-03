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Trafik kazaları: 7 yaralı - ANTALYA

2 saat önce

Antalya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Yılmaz Tanrıkulu yönetimindeki 20 F 8249 kamyonet, Antalya- Kemer yolu Tünektepe mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 TN 250 plakalı karpuz ve kavun yüklü kamyonetle çarpıştı.
Kazada ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı.
Bu arada karşı şeritten gelen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan biri hamile 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Sürücülerden Yılmaz Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ şeritte bir aracın yol kenarında durması nedeniyle daralan yolda durmak zorunda kaldığını, bu sırada arkasından gelen karpuz yüklü kamyonun arkadan çarptığını söyledi.
Tanrıkulu, kendileri kaza ile uğraşırken, karşı şeritteki iki araç sürücüsünün de kazaya bakarken kaza yaptıklarını kaydetti.
Trafik kazaları: 7 yaralı - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:02 Kaynak: AA
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