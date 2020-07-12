Trafik kazaları anbean MOBESE'lere yansıdı - Son Dakika

Trafik kazaları anbean MOBESE'lere yansıdı

-MOBESE'ye yansıyan kazalarda araçlar adeta çarpışan oto gibi birbirlerine girdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan kaza görüntüleri bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olacağını gözler önüne serdi. MOBESE'ler tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde, ilk kaza Özdilek Kavşağından meydana geldi. Kazada kavşakta geçmeye çalışan iki otomobil yol ortasında çarpıştı.

Yine aynı kavşakta meydana gelen bir başka kazada ise kontrolden çıkan otomobiller birisi yaklaşık 10 metre kaydından sonra yan yoldan gelen bir başka otomobile çarpıp yol kenarındaki peyzaj alanına sürüklendi.

Son kaza ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi önünde yaşandı. Bu kazada ise üniversiteye giriş yapmak isteyen bir otomobil dönüş yapmak istediği sırada yan yoldan gelen bir başka otomobille çarpıştı.

Kazalarda ölen ya da yaralanın olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.