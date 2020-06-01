Trafik kazaları azaldı - Son Dakika

Trafik kazaları azaldı

2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi.

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2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Kaza sayısı, 2018 yılına göre yüzde 5,24 oranında azaldı. 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 kaza meydana gelmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,9'u yerleşim yeri içinde yüzde 24,1'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Kaza sayısı, 2018 yılına göre yüzde 5,24 oranında azaldı. 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 kaza meydana gelmişti.

TRAFİK KAZALARINDA 5 BİN 473 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 283 BİN 234 KİŞİ YARALANDI

Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 47,5'i, yaralanmaların yüzde 68,1'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 52,5'i yaralanmaların ise yüzde 31,9'u yerleşim yeri dışında oldu.

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 azaldı

Türkiye'de 2019 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 1,3 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 5, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 6,2, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 4,8, toplam ölü sayısı yüzde 18,, kaza yerindeki ölü sayısı yüzde 25,1, kaza sonrası ölü sayısı yüzde 10,8, yaralı sayısı ise yüzde 7,8 azaldı.

Türkiye'de bin taşıt başına 7,6 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN YÜZDE 42,7'SİNİ SÜRÜCÜLER OLUŞTURDU

Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 42,7'si sürücü, yüzde 34,1'i yolcu, yüzde 23,2'si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,2'sinin erkek, yüzde 23,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 67,2'sinin erkek, yüzde 32,8'inin kadın olduğu görüldü.

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 88,0 ile ilk sırada

Türkiye'de 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 204 bin 538 kusura bakıldığında kusurların yüzde 88,0'ının sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2,0'ının taşıt, yüzde 1,3'ünün yolcu ve yüzde 0,5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü.

Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 67,8'i gündüz meydana geldi

Meydana gelen 174 bin 896 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 67,8'i gündüz, yüzde 29,4'ü gece ve yüzde 2,8'i alacakaranlıkta oldu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI KAZALARIN YÜZDE 47,5'İ İKİ ARAÇLI KAZALARDAN OLUŞTU

Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 46,6'sı tek araçlı, yüzde 47,5'i iki araçlı ve yüzde 5,9'u çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin yüzde 56,8'i tek araçlı, yüzde 37,3'ü iki araçlı ve yüzde 5,9'u çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 43,1'i tek araçlı, yüzde 49,8'i iki araçlı ve yüzde 7,1'i çok araçlı kazalarda oluştu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASINA 280 BİN 700 ADET TAŞIT KARIŞTI

Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 280 bin 700 taşıtın yüzde 53,1'i otomobil, yüzde 16,3'ü motosiklet, yüzde 14,9'u kamyonet, yüzde 3,0'ı minibüs, yüzde 2,3'ü kamyon, yüzde 2,2'si otobüs, yüzde 2,1'i çekici, yüzde 1,0'ı traktör ve yüzde 5,2'si diğer taşıtlardan oluştu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI KAZALAR EN FAZLA AĞUSTOS EN AZ ŞUBAT AYINDA OLDU

Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Ağustos ayı yüzde 10,5 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı yüzde 5,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 14,8 pay ile en fazla Cuma günü ve yüzde 13,9 pay ile en az Çarşamba günü gerçekleştiği görüldü.

(iha)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trafik kazaları azaldı - Son Dakika

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