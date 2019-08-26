Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları kameralara yansıdı
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Trafik kazaları kameralara yansıdı

2 saat önce

Erzurum'da son bir ay içerisinde yaşanan trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

Trafik kazaları kameralara yansıdı, System.String[]

Erzurum'da son bir ay içerisinde yaşanan trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.


Trafik kurallarına uyulmaması ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının büyük bir bölümü kavşaklarda yaşandı. Kavşağa süratli ve dikkatsizce giren sürücüler kazalara neden olurken, kaza sonrası sürücülerin tartışması da yine kameralara yansıdı. Kazalardan birinde ise bir sürücü diğer sürücüyü tokatlarken araya vatandaşlar girdi.


Gazino kavşağında meydana gelen trafik kazasında kavşaktan yola çıkan sürücü, yolun karşı tarafına geçen yayayı fark etmeyince yayaya çarptı.


Kazalar sonrası vatandaşların yardıma koşmaları da kameralara yansıyan diğer bir detay oldu. - ERZURUM

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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