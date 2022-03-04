TRAFİK KAZALARI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika
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TRAFİK KAZALARI KAMERAYA YANSIDI

04.03.2022 14:59

KONYA'da özellikle takip mesafesi kuralını ihlal eden sürücülerin karıştığı çoğunluğu maddi hasarlı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kameralarına yansıdı.

KONYA'da özellikle takip mesafesi kuralını ihlal eden sürücülerin karıştığı çoğunluğu maddi hasarlı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının dikkatsizlik ve kurak ihlalleri sonucu meydana geldiği için sürücülerin kurallara uyması konusunda kentte meydana gelen kazaların görüntülerini paylaştı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kameralarına kazaların, takip mesafesi, şerit izleme, kavşaklarda geçiş önceliği gibi kuralların ihlali ve aşırı hız sonucu meydana geldiği görüldü. Görüntüleri paylaşılan kazaların çoğunluğunun ise maddi hasarlı ve yaralamalı olarak sonuçlandığı belirtildi.

TRAFİK KAZALARI KAMERAYA YANSIDI
TRAFİK KAZALARI KAMERAYA YANSIDI
TRAFİK KAZALARI KAMERAYA YANSIDI

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Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAFİK KAZALARI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika


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