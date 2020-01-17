Trafik kazaları KGYS kameralarında - Son Dakika

Kayıtlarda Karabük'te yüksek hızla viraja giren otomobilin iki yol arasındaki kanala düşmesi de yer alıyor.

Farklı tarih ve yerlerdeki motosiklet kazalarının da kameralarca kaydedildiği görülüyor.

Kayıtlarda yüksek hızla seyreden otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araca, hızla ilerleyen başka bir otomobilin de aydınlatma direğine çarpma anı bulunuyor.

Görüntüler arasında Sakarya'da meydana gelen 4 kazanın kayıtları da yer alıyor.

Kayıtlarda yolun karşısına geçmekte olan yayanın kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.

İzmit 'te Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda 30 Ekim'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin görüntülerde, yokuş aşağı inen vincin devrilmesi ve trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması yer alıyor.

Kocaeli , Sakarya ve Karabük 'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları