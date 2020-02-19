Trafik kazaları KGYS kameralarında - Son Dakika
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Trafik kazaları KGYS kameralarında

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kentte, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi çeşitli nedenlerden dolayı 2019 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı.

12 Şubat Stadyumu Kavşağı'ndaki trafik kazası, Esentepe Mahallesi'nde otomobilin, manevra yapan bir başka araca çarpması görüntülerde yer aldı.

Otogar kavşağındaki kazada ise servis yolundan çıkan bir cip sürücüsünün bir kamyonetle çarpışması kameralarca kaydedildi.

Görüntülere diğer bazı hasarlı kazalar da yansıdı.

Trafik kazaları KGYS kameralarında

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:45 Kaynak: AA
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