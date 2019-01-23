Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Karabük'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Karabük'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.



Sakarya'da MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir otomobilin anne ve çocuklarının yolun karşısına geçmesi için durması, bu aracı sollamak isteyen arkadaki otomobilin anne ve küçük kızına çarpması, hızla yerden kalkan annenin otomobilin altında kalan kızını kurtarmaya çalışması yer alıyor. Kazayı görüp frene basan bazı sürücülerin ise yola devam ettiği ayrıca kameraya yansıyor.



Kocaeli'deki kayıtlarda da kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin minibüsle çarpışması ve trafik lambasının devrilmesi görülüyor.



Bolu'da ise bir kavşakta sarı ışığın yanmasıyla hareket eden minibüsün midibüsle çarpışması, daha sonra savrulan midibüsün refüjü aşarak yan yola geçmesi görüntülere yansıdı.



Karabük'te de MOBESE kamerası, kavşağa kontrolsüz giren otomobilin başka bir otomobille çarpışmasını ve takla atan otomobilin reklam tabelasını devirdikten sonra durmasını görüntüledi.

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