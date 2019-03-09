Son Dakika Haberleri: Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

32 dakika önce

YURDUN çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı, System.String[]
YURDUN çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. EGM'nin internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri soncu yaşandığı gözler önüne serildi. Kamuoyuna paylaşılan görüntülerde Kocaeli, Kütahya, Muş ve Osmaniye'de yaşanan kazalar dikkat çekti.

Kocaeli'nde meydana gelen kazada, varyanttan anayola çıkan kamyonetin virajı alamayarak yan devrildiği görüldü. 

Kütahya'da yaşanan trafik kazasında kavşakta karşılaşan servis minibüsü ve otomobilin çarpışma anı MOBESE tarafından kaydedildi.

Muş'ta meydana gelen trafik kazada karlı zeminde başka bir otomobille çarpışan otomobilin kayarak yol kenarındaki yayaları ezdiği görüldü. 

Osmaniye'deki trafik kazasında da kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpma anı kameraya yansıdı.

Kütahya'da meydana gelen başka bir trafik kazasında ise öğrenci servisi ile kurye motosikletinin çarpışma anı MOBESE kamerasınca görüntülendi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:32 Kaynak: DHA

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