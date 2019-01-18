Trafik Kazaları Mobese Kameralarında
42 dakika önce
Şanlıurfa'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.
Şanlıurfa
'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazaların, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.
Kayıtlara göre, Sırrın Kavşağı'nda "makas atan" bir sürücü sağ şeritte bekleyen otomobile çarpıyor. Kazada 2 sürücü yaralanıyor. Eyyübiye
ilçesi Mevlana
Caddesi'nde kavşağa hızlı ve kontrolsüz giren bir kamyonet önce otomobile ardından trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devriliyor. Karaköprü
ilçesi Şanlıurfa- Diyarbakır
karayolunda ise yasak olmasına rağmen kavşaktan sola dönen otomobil ile kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç çarpışıyor. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ise son anda kazadan kurtuluyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:02 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı
Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi