Son Dakika Haberleri: Trafik Kazaları Mobese Kameralarında

Trafik Kazaları Mobese Kameralarında

42 dakika önce

Şanlıurfa'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Trafik Kazaları Mobese Kameralarında, System.String[]
Şanlıurfa'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazaların, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.


Kayıtlara göre, Sırrın Kavşağı'nda "makas atan" bir sürücü sağ şeritte bekleyen otomobile çarpıyor. Kazada 2 sürücü yaralanıyor.

Eyyübiye ilçesi Mevlana Caddesi'nde kavşağa hızlı ve kontrolsüz giren bir kamyonet önce otomobile ardından trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devriliyor.

Karaköprü ilçesi Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda ise yasak olmasına rağmen kavşaktan sola dönen otomobil ile kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç çarpışıyor. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ise son anda kazadan kurtuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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