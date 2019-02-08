Trafik Kazaları Mobese Kameralarında
15 dakika önce
Kilis'te meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Kilis
'te meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazaların, dikkatsizlikten ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.
Kayıtlara göre, Doğan Güreş
Paşa Bulvarı'nda ışık ihlalinden dolayı motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralanıyor. Ahmet Taner Kışlalı
Bulvarı'ndaki kazada ise sol şeritten hızla gelen motosiklet, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarpıyor. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanıyor.
Vali Güner Özmen
Bulvarı'ndaki görüntülerde ise trafik ekiplerinden kaçan motosiklet sürücüsü, başka bir motosikletle çarpıştıktan sonra metrelerce sürükleniyor. Sürücü ayağa kalkıp kaçmaya devam ediyor. İstiklal Caddesi
'ndeki kazada da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, seyir halindeki iki motosiklete çarpıyor. Söz
konusu kazalarda yaralanan 5 kişinin, kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:57 Kaynak: AA
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