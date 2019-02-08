Trafik Kazaları Mobese Kameralarında
1 saat önce
Kilis'te meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi.
Kilis
'te meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazaların, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.
Kayıtlara göre, Doğan Güreş
Paşa Bulvarında ışık ihlalinden dolayı motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanıyor. Ahmet Taner Kışlalı
Bulvarı'ndaki kazada ise sol şeritten hızla gelen motosikletle kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobil çarpışıyor. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanıyor.
Vali Güner Özmen
Bulvarı'ndaki görüntülerde ise, trafik ekiplerinden kaçan motosiklet sürücüsü, başka bir motosikletle çarparak düşüyor, metrelerce sürüklendikten sonra ayağa kalkıp kaçmaya devam ediyor.
İstiklal Caddesindeki kazada ise, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil seyir halindeki 2 motosiklete çarpıyor.
Öte yandan kazalarda yaralanan 5 kişinin kentteki hastanelerde tedavi altına alındıkları belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:22 Kaynak: AA
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