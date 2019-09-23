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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

35 dakika önce

Afyonkarahisar'da yılın 9 ayında meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Trafik kazaları MOBESE kameralarında, System.String[]

Afyonkarahisar'da yılın 9 ayında meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde yılın 9 ayında yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini, basın mensuplarıyla paylaştı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, Organize Sanayi Kavşağı'nda gece saatlerinde kontrolsüz şerit değiştiren bir otomobile başka bir otomobilin çarpması ile Hıdırlık Mesire Alanı Kavşağı'nda aşırı hızlı otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarpma anı yer alıyor.

Kayıtlarda, Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçen bir minibüsün hafif ticari araca çarpması ve devrilme anı, Aşağı Ambar yolunda da bir minibüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpışması bulunuyor.

Fatih Kavşağı'nda ışık ihlali yapan bir minibüs ile başka bir aracın çarpışması, ardından minibüsün devrilme anı da kayıtlara yansıyor. Uydukent Mahallesi'nde de bir otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpıştığı ve hafif ticari aracın defalarca takla atarak durabilmesi KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Yine MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Gümüşkent Kavşağı'nda iki aracın çarpışması ve araçların içinden insanların dışarı savrulması, Efeli Kavşak'ta ve Otogar Kavşağı'nda da otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar görülüyor.

Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücü ve yayaları can, mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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