Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Son Dakika Güncel Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

26 dakika önce

Eskişehir, Kocaeli, Konya ve Niğde'de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Trafik kazaları MOBESE kameralarında, System.String[]

Eskişehir, Kocaeli, Konya ve Niğde'de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre, Eskişehir'de bir otomobil sürücüsü, yavaşladığını fark etmediği bir motosiklete arkadan çarpıyor.

Kocaeli'de aynı istikamette yan yana giden bir otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu otomobil bariyerlere vuruyor, motosiklet sürücüsü de yerde sürükleniyor.

Yine Kocaeli'de bir otomobil sürücüsü, hatalı bir şekilde ana yola çıkan başka bir otomobile yandan çarpıyor.

Niğde'de bir otomobil, kavşak geçiş önceliğine uymaması sonucu bir kamyonete yandan çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, refüje devriliyor.

Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, iki motosiklete aynı anda çarpıyor, motosikletlerde bulunan üç kişi yerde sürükleniyor.

Aynı ilde meydana gelen bir başka kazada ise ışık ihlali yapan iki otomobil çarpışıyor. O sırada yolun karşısına geçmek isteyen iki yaya, otomobillerden biri ile trafik ışığı direği arasında sıkışıyor.

Görüntülerin sonunda, kazalara neden olan kural ihlallerine işaret edilerek "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi", "Kavşaklarda geçiş önceliğine uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" ve "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" uyarılarına yer verildi.

Eskişehir, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız Son dakika: Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 23:09:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları MOBESE kameralarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]