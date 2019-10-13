Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Son Dakika Güncel Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

41 dakika önce

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da Yazlık kavşağına hızla giren cipin refüjü aşarak yön levhasını devirdiği, kavşak içindeki diğer aracın ise ciple çarpışmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Adapazarı-Karasu yolunda meydana gelen kazada ise sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki su tahliye kanalına devrilip takla atması ve sürüklenen aracın ön tekerinin kopması kameralara yansıyor.

Kocaeli

Kocaeli'de ise trafik ışıklarına yakın bir noktada iki otomobilin çarpışarak savrulması, Anadolu Otoyolu'nda ise aynı yönde seyreden otomobil ile motosikletin çarpışması, yere düşen motosiklet sürücüsünün kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Kentte ayrıca hastaneye doğru manevra yapmaya çalışan otomobilin ters yönden gelen diğer otomobil ile çarpışması, yine karşı şeride geçmeye çalışan bir otomobilin başka bir araçla çarpışması da kameralara yansıdı.

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan Merkel'e açıkça sordu: Bizden mi yanasınız terör örgütünden mi?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler kiliseden saldırıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 490 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı Harekatı'nda Hilal Taktiği kullanılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 15:48:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları MOBESE kameralarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]